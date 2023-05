Katy Perry fue una de las protagonistas del concierto de coronación del rey Carlos III, que por estas horas se desarrolla en Londres en honor del nuevo monarca del Reino Unido.

En su actuación, para deleite de los miles de espectadores presenciales y digitales (el show está siendo transmitido a todo el mundo), la estadounidense cantó éxitos como “Roar” y “Firework” envuelta en un llamativo vestido dorado, fiel a su estilo.

Entre el público de la familia real, la transmisión mostró cómo Kate Middleton testificaba el entusiasmo de la Princesa Charlotte, quien movía una bandera de la Union Jack al son de las canciones de Perry.

Princess Charlotte singing along to Katy Perry’s ‘Roar’ at the #CoronationConcert 😍 pic.twitter.com/9gILakGXVr

