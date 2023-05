Este sábado el Rey Carlos III fue coronado como tal junto a la Reina Consorte, Camilla Parker, tras la muerte de la Reina Isabel II. Esta ceremonia marcó el inicio de las celebraciones en el Reino Unido al nuevo monarca, al que este domingo se le dedicará un concierto cargado de artistas internacionales.

¿A qué hora es el concierto de coronación?

Este domingo a eso de las 15:00 horas Chile se realizará en el Reino Unido el concierto de celebración de la coronación del nuevo Rey, Carlos III.

En la cita se presentarán los artistas estadounidenses Katy Perry y Lionel Richie, además de la banda pop británica Take That. Cabe recordar que esta última no contara con la presencia de su líder, Robbie Williams, quien declinó la invitación.

Quien también amenizará la cita es el cantante italiano Andrea Bocelli, además del duo galés Bryn Terfel. Freya Ridings y Alexis Ffrench, también se presentarán.

Pese a que el concierto de coronación contarán con invitados de talla mundial, fueron varios los artistas británicos que se negaron a cantar para el Rey Carlos III y la Reina Consorte Camilla, entre ellos se encuentra Ed Sheeran y Adele.

¿Cómo verlo?

El evento será transmitido por la televisión pública británica en el Reino Unido, sin embargo, en otras latitudes como Chile este podrá ser disfrutado a través de las radios oficiales de la BBC, tales como BBC One, BBC iPlayer, BBC Sound y BBC Radio 2.

Para ver el concierto de la coronación, BBC One habilitó en su página web una transmisión en vivo a la que se podrá acceder desde las 15:00 horas Chile, luego de registrarse en el sitio.