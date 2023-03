A través de un escueto comunicado en redes sociales, el humorista Juan Luis “Jajá” Calderón criticó que diferentes humoristas y personajes de televisión se estuvieran “atribuyendo vocerías” ante el ataque que sufrió en manos de su colega, Claudio Reyes.

El cómico, que a inicios de la semana anunció acciones legales tras los golpes que sufrió por parte de Reyes, compartió un escrito en su cuenta personal de Instagram, donde aseguró que “en el afán de buscar luces que lo iluminen para mostrarse en pantalla, ciertas personas se siguen atribuyendo vocerías que no vienen al caso”.

“Lo que me sucedió no es un tongo, fue un episodio traumático”, señaló, asegurando que es por ese mismo motivo por el que “me he negado a dar mi versión a los programas de televisión”.

“Hablaré cuando lo crea necesario y con la asesoría legal correspondiente”, continuó.

Asimismo, en un punto crítico con los programas de televisión, el cómico lamentó que “la invitación para hablar de mi libro, El niño que enloqueció de humor, nunca llegó”. En esa rama, apuntó que “estoy pronto a lanzar mi segunda aventura literaria y con tintes de comedia”.

“Pero ello no importa, ‘te quiero desde el dolor y no desde el aporte a la cultura y entretención’“, cerró en el mismo tono.

El ataque de Claudio Reyes a “Jajá” Calderón

El pasado viernes, el humorista Óscar Gangas aseguró que Claudio Reyes había golpeado duramente a su colega “Jajá” Calderón, luego que este realizara una imitación de Gabriel Boric.

Todo habría ocurrido en una reunión entre cómicos donde Calderón decidió hacer, de forma espontánea, una imitación del Presidente, cosa que desagradó al actor detrás de Charly Badulaque.

“Lo vi desencajarse. No sé si es una cuestión de diabetes, de alza de azúcar, de alza de presión, no sé. Se le atravesaron los cables a este compadre; se desencajó, se paró violentamente”, dijo, apuntando que el hombre reaccionó a golpear repetidas veces a su colega.

Así, el pasado lunes, Calderón apuntó que “cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades”.

“Terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, todo por el odio que le tiene al Presidente”, detalló entonces.