La actriz chilena Lorenza Izzo contrajo matrimonio con la escritora franco-libanesa Sophie Tabet, con quien lleva varios años de relación.

Fueron las mismas artistas quienes dieron a conocer la noticia a través de redes sociales. “Y así comienza el contenido del matrimonio”, escribió Izzo junto a una foto de la boda.

Izzo, su esposa y varios familiares compartieron más imágenes del ‘gran día’, que se realizó al aire libre en la Hacienda Sac Chich & Casa Sisal

en Merida, Yucatán, donde estuvieron acompañadas con cercanos a ambas.

La historia de Lorenza Izzo y Sophiet Tabet

Lorenza Izzo confirmó su relación con Sophiet Tabet en 2020, cuando felicitó a la escritora por su cumpleaños.

“Todavía no sé cómo tuve tanta suerte. Sé que me has hecho una magia. Es un honor vivir esta locura llamada vida contigo. Feliz cumpleaños mi puntito, gnocchi, champi, bebé, rino, garby, corazón de colibrí. Te quiero mucho, mi corazón está más grande y lleno gracias a ti”, escribió.

En ese entonces Rosa Parsons, madre de la actriz, también se refirió a la relación que estaba llevando a cabo su hija.

“(Lorenza) está viviendo su vida, haciendo lo que quiere. Qué difícil es llegar a eso en la vida. Ella está viviendo en Estados Unidos y yo creo que se va a quedar para rato, su carrera la armó allá”, dijo.

Recordemos que la actriz previamente había contraído matrimonio en 2014 con el director de cine Eli Roth, de quien se separó cinco años más tarde. En aquella ocasión, la ceremonia se realizó en Zapallar.