La modelo y presentadora de televisión Lisandra Silva transparentó su preocupación luego de que en redes sociales se viralizaran detalles sobre el jardín al que asiste su hijo.

Silva, que el martes anunció acciones legales contra Luis Sandoval luego de que este asegurara que ella había sacado a su hijo de un jardín infantil luego de que no le aceptaran un canje, denunció la madrugada del miércoles que habría una foto de su hijo viralizándose.

“A raíz de todo lo que sucedió y el morbo de saber dónde se encontraba mi hijo, todas las páginas comenzaron a investigar y dieron con el paradero de mi pequeño. Ahora peligra su privacidad, integridad”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

Entonces, explicó que “encontraron una foto que fue subida sin autorización y la publicaron con el nombre del jardín”, por lo que diferentes personas en redes sociales sabrían el paradero del menor.

“Si eso no es maldad, no sé que es, pero obviamente no le puede importar menos la seguridad de un menor. Eso ya no es farándula, es maldad humana”, acusó.

Aun consternada, criticó que diferentes medios pudieran “jugar con la vida de un niño, dar con su paradero, robar una foto de un perfil escolar y publicarla con el fin de dañar la integridad de un menor”.

“Qué tipo de personas viven detrás de esas páginas, detrás de esos personajes copuchentos. Robar de una página escolar la foto de mi hijo y hacer público su paradero”, reafirmó, para entonces señalar: “Son terribles, denuncien ese acto terrible, estoy destrozada”.

Lisandra Silva anunció querella

Los problemas de Silva iniciaron esta semana cuando Luis Sandoval asegurara en un live de Instagram que la modelo habría sacado a su pequeño hijo de un jardín infantil debido a que el establecimiento no habría aceptado un canje como mensualidad.

“Siempre se ha hablado que a las Lisandras, a las Galas Caldirolas les gusta el canje… Entonces me dicen lo siguiente: ‘oye Luchito, tengo una información súper buena. La Lisandra llegó y matriculó a su hijo en una sala cuna, lo tuvo un mes y lo sacó porque, dicen que el jardín infantil se negó a un canje con ella, entonces pescó al ‘cabro chico’ y ni siquiera fue capaz de pagar el mes”, señaló.

Entonces, la comunicadora señaló que “yo no sé qué madre en el mundo va a querer que sus seguidores sepan -sobre todo cómo está (la) calle- dónde está su hijo, ¡y en qué jardín!”.

“Yo a ti te voy a demandar porque con mi hijo no, tú puedes inventar el cahuín que tú quieras, pero con mi hijo, no”, aseguró.