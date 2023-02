La pandemia de covid-19 provocó que el Festival de Viña debiese ser cancelado por dos años. Sin embargo, este 2023 regresó a la normalidad, aunque no logró librarse del virus.

Tras el fin del certamen se han dado a conocer algunos casos positivos de coronavirus, comenzando con el animador José Luis Repenning, quien ejerció como jurado del certamen; y la periodista de CHV, Constanza Ganem, que estuvo cubriendo el evento.

“Me agarré el covid, pos chiquillos”, comentó el periodista en su programa Tu Día, cuyos compañeros bromearon sobre los muchos besos que se repartieron esos días.

“A lo mejor fue con el ‘piquito’ que me diste”, apuntó Repenning a Priscilla Vargas, quien aseguró que ella se encontraba en perfecto estado de salud.

“Agradezco que te hayas enfermado después de ese ‘piquito"”, dijo Vargas.

De acuerdo al comunicador, durante su estadía en el Festival de Viña se tomaron muchas fotos con la gente y saludaron a muchas personas, y es muy probable que en uno de esos momentos se hubiese contagiado de covid-19.

“Yo creo que ahí tiene que haber sido, porque además me agarró el domingo en la noche, el lunes en la mañana… me fui a hacer el examen de rigor, y salí positivo. Así que pa’ la casa”, contó.

Según recordó Vargas, el contagio de Repenning se da exactamente en la misma fecha que le ocurrió el año pasado.

“El año pasado, en esta misma fecha, estuve un día y medio con fiebre, y después anduve súper bien… y hoy día, la diferencia es que si bien he estado con fiebre, aunque no muy alta, he estado con la garganta ‘tomada"”, explicó.

Por su parte, Ganem explicó este lunes en sus redes sociales que comenzó a sentir síntomas durante el fin de semana, por lo que optó por hacerse un examen que resultó positivo.

Este también es el segundo contagio de la comunicadora, quien previamente ya se había enfrentado al virus.

Según pudo confirmar BioBioChile, existen más casos positivos dentro de la prensa que cubrió el evento, aunque hasta el momento se desconocen cifras.