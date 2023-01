Nathalie Nicloux tuvo un tibio paso por el Festival del Huaso del Olmué, en una rutina que combinó stand up comedy, chistes sobre política y comentarios sobre la pandemia. Lo cierto es que la humorista se retiró del Patagual tras 28 minutos y ante un público dividio entre aplausos y pifias.

La comediante apostó por dos chistes relacionados a la política durante su show. Uno hizo alusión al pasado plebiscito constitucional y la opción Apruebo, el segundo estuvo relacionado con Ricardo Lagos.

Respecto al primer punto, la humorista expresó: “Hay gente que le gusta el invierno… hay gente que votó Apruebo (levanta su brazo) ¡Vamos! Me gusta porque yo sigo siendo del Apruebo, pase la huevada (sic) que pase, esto es como el fútbol, no importa, estoy en tercer y sigo siendo del Apruebo, esto no es una pasión, es un sentimiento”.

Aquello provocó una reacción mixta entre los presentes, quienes se dividieron entre los que aplaudieron los dichos, y quienes pifiaron a la artista.

Nathalie Nicloux y Ricardo Lagos

Respecto al expresidente de la República, Nathalie Nicloux hizo una comparación entre él y un pendón, situación que originó risas tibias en el anfiteatro.

“Yo ya no le tengo miedo a los zombis po, no les tengo miedo, y ustedes tampoco deberían tenerles miedo, porque vivimos con zombis ¿Qué me dicen de Ricardo Lagos? Perdón, es que yo no lo veía desde la concesión de las carreteras y de repente paf, aparece de nuevo”, señaló.

“Es muy divertido porque, y esto quiero decirlo con mucho respeto, pero Don Ricardo vendría siendo como el Zombi tipo pendón. Son estas estructuras de aluminio, que le ponen un PVC que cuelga. Y él es como que está colgado, y lo mueven, y es livianito como un pendón (…) a veces se les debe soltar y lo vuelven a subir”, agregó.

Hay que señalar que las pifias fueron en aumento a medida que avanzó la performance de la humorista, quien se despidió del público cerca de las 01:00 horas.

“El público fue un poco más difícil de lo que esperaba, pero me siento feliz y tranquila de haber estado”, indicó posteriormente a BioBioChile.