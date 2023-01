El periodista compartió un video donde contó que pasó días internado en la Clínica Las Condes tras sufrir una trombosis bilateral. No es la primera vez que sufre una trombosis, ya que padece de una condición genética.

El biólogo y periodista Luis Andaur reveló en redes sociales que estuvo internado en una clínica luego de sufrir una trombosis bilateral, asegurando que decidió no revelar todo de inmediato porque “no quería alarmarlos”.

Quien fue conductor de programas como Bicitantes o Crónicas de un bicitante, compartió un video donde muestra registros de su estadía en la clínica, donde muestra cómo es trasladado en camilla al interior del recinto de salud.

Asimismo, también se muestran otras jornadas en donde revela que “estuve bien complicado”. “Este es mi cuarto o quinto día y, por lo menos, me trasladaron a la UTI cardiaca desde la UCI cardiaca, y eso es un avance muy importante”, cuenta en el video.

Poco después aparece Andaur preparando sus cosas al ser dado de alta para entonces mostrar un video donde sale trotando.

“Bueno, después de haber tenido una trombosis bilateral, un infarto y todo eso, salí hace dos días de la clínica. Ya estoy entrenando, esas son las posibilidades que me da la recuperación”, comenta en el registro.

Junto al video, Andaur confirma en un texto que “esto me ocurrió hace poco”. “No quería alarmarlos, solo responder a muchos seguidores que la han pasado mal, por algún accidente o enfermedad y me cuentan sus problemas”.

“La verdad puse toda mi fuerza y mi cabeza para salir de esta desgracia. Con trombos gigantes en ambos pulmones, más un infarto, mis posibilidades fueron pocas. Así que me propuse salir adelante”, aseguró.

Asimismo, el comunicador afirmó que “iba a quedar con secuelas, pero soy algo duro y luchador”, apuntando que “a los seis días estaba trotando y andando en bici”.

“Ahora, meses después, estoy con demasiada energía, parece que me limpié. No renunciaré a lo que me gusta y con un potente mensaje a todos, para ganar a la adversidad, prevé, tengo muchas vidas”, cerró.

Debido a sus propios videos ejercitando, algunos usuarios llamaron a Andaur a poder descansar, a lo que el periodista aseguró que todo se debió por “inactividad y estar sentado meses en mi casa frente a un computador”.

“La vida es más segura cuando estás feliz en lo que haces; mi campo es la naturaleza y los deportes, eso me mantiene vivo y había dejado de hacerlo”, apuntó.

Asimismo, afirmó que “tengo un problema genético que me envió el de arriba y me lo solucionó la ciencia”.

“Lo cierto es que quien no tiene medios o plata se muere en este país. Por eso el tener buenos seguros, estar cerca de una clínica buena con excelentes facultativos, más mi fuerza de subsistencia me hicieron levantarme. No todos pueden contar con eso”, añadió en su comentario.

Luis Andaur y la trombosis que sufrió

De acuerdo a la Clínica Mayo, una trombosis ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas.

A veces, estos coágulos pueden viajar por el cuerpo y obstruir las arterias de los pulmones.

Esta no es la primera vez que el comunicador sufre una trombosis. En 2016, el matinal Mucho Gusto reveló que Andaur se fracturó un tobillo jugando fútbol y mientras esperaba para poder operarse, se le taparon 3 arterias.

El amante de los animales y la naturaleza acabó siendo operado en la Clínica Las Condes en dos ocasiones.