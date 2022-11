El actor reveló que desde que protagonizó la obra Sinvergüenzas y nació el apodo de "El Manguera", hace más de 20 años, el acoso no se ha detenido.

Gonzalo Valenzuela confesó haber sido víctima de acoso sexual de parte de sus fans desde que comenzó su carrera e incluso aseguró que “he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”.

El actor habló sobre el tema en el programa online de Tonka Tomicic Tenemos que hablar de sexo, cuando ella le preguntó por las propuestas subidas de tono que recibió tras haber protagonizado la obra Sinvergüenzas, en el año 2000.

Tomicic le mostró un extracto de la conversación que tuvo hace unos meses con los actores Rodrigo Muñoz y Jorge Zabaleta, que también estuvieron en la obra y quienes revelaron las invitaciones explícitas que le llegaban a Valenzuela.

“Sí, es verdad. Hoy día, con esto de las redes sociales, si yo fuera un tipo que me enojara, expondría… Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”, afirmó el actor chileno.

“Abusado, que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente”, dijo.

“Me llegan fotos de minas en pelotas y yo digo ‘¿Por qué?’. Si yo denunciara eso, sería terrible”, sentenció.

“Pasa, y tiene que ver con la condición de ser actor y en este lugar como de esas fantasías…”, explicó.

Gonzalo Valenzuela y el acoso sexual tras “El Manguera”

No obstante, Gonzalo Valenzuela también reconoció que el acoso sexual que vive no es producto de un rol en particular, aunque el apodo de “el Manguera”, provocó muchas situaciones que continúan hasta hoy.

Recordemos, que el actor comenzó a cobrar notoriedad tras participar en la obra Sinvergüenzas, realizada por Liliana Ross y estrenada en el año 2000, una versión chilena de la película Full Monty, donde un grupo de desempleados termina haciendo un show nudista.

Debido a la escena donde terminan todos los actores desnudos, el actor fue apodado como “manguera”.

“A mí me pasa algo muy particular, que es la estupidez del ‘Manguera’… Esa fue la primera pega que tuve hace 20 años y hasta el día de hoy sigue (el acoso). Es vulgar, a mí me molesta profundamente”, añadió.

“Yo entro a un lugar y dicen, ‘mira, ahí viene El Manguera’. ¿Por qué tienen que estar pensando en el porte de la pichula (sic) que tengo? ¿Qué es esa ordinariez?”, dijo.

“Los hombres me tienen rabia”

El apodo le ayudó a hacerse conocido en televisión, pero también le provocó muchos problemas con los hombres.

“Empieza la envidia. ‘Ahí viene el hueón (sic) del que todas las minas hablan…’. Y el pene, lamentablemente, es una condición para el hombre, el que tiene el pene chico y el que tiene el pene grande”, continuó.

“A mí me ha traído muchos problemas, porque los hombres me tienen rabia y yo dijo, ‘¿por qué’?”, cerró.

Las palabras de Gonzalo Valenzuela comenzaron un debate en el programa donde se discutió de las diferencias en las que se habla de los genitales femeninos y masculinos.