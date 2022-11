La comediante indicó que el ex presidenciable no la contactó tras haber conversado con ella en 2020 en Bienvenidos. Aún no logra solucionar el tema de su pensión.

Paty Cofré estuvo invitada al pasado capítulo de Socios de la Parrilla, donde habló varios aspectos de su carrera y se sinceró sobre sus duros últimos años. En este sentido, la comediante lanzó una crítica a Sebastián Sichel, respecto a una promesa que no habría cumplido cuando era ministro de Desarrollo Social.

Aquello ocurrió luego que Pancho Saavedra le preguntara: “A Paty Cofré un candidato presidencial le prometió ayudarla con su pensión, ¿mito o verdad?”.

Ante esto la exintegrante de Morandé con Compañía expresó: “Fue este caballero que se llama, que no salió en ninguna parte después, parece. Es [Sebastián] Sichel. Tengo pica con el Sichel”.

“Resulta que me invitó la señora Tonka con la señora Raquel Argandoña al programa de la mañana en el verano (…) Tengo mucha rabia, porque sobre todo un hombre cuando promete algo tiene que cumplirlo. Él era ministro de Desarrollo Social, entonces me pregunta cuál es mi problema”, agregó.

Tras eso relató todas las complicaciones que ha tenido, por años, respecto al tema antes mencionado.

“Yo le dije ‘mire, yo estoy luchando por mi jubilación desde el primer mandanto de la señora Bachelet y he seguido y golpeado puertas y nadie me abre la puerta’. En BancoEstado yo pagaba todos los meses mi billete, me timbraba el banco y yo firmaba. Lo hice hasta el 2001, entonces la misma niña ahí de ChileAtiende me dijo que no pusiera más plata, que ahora había que esperar que venga la jubilación no más”, indicó.

A eso añadió que compartió unos minutos con Sichel en Bienvenidos, hacia 2020, donde el exsecretario de estado le indicó que seguirían su caso y la llamarón, situación que no habría ocurrido.

“Y empecé a esperar, a esperar al señor Sichel, esperé su llamado y fue una eternidad, nunca me llamó, nunca supe más de él hasta cuando se presentó a Presidente, pero bucha que habría sido mentiroso, porque en realidad me mintió y sigo luchando por lo de la jubilación”, aseveró.

Sobre el final, el grupo de anfitriones le ofreció ayuda desinteresada a la comediante para que, finalmente, logre destrabar el tema de su pensión.