La animadora indicó que no se sintió a gusto junto a Israel en aquel programa, descartando que se haya sentido en medio de una encerrona.

Savka Pollak se refirió brevemente al encontrón que tuvo el pasado martes con Mauricio Israel en el programa Sígueme y te sigo. La animadora reconoció que no le gustó la presencia de su colega en el panel.

Asimismo, en declaración a Publimetro, la exrostro de Canal 13 indicó que no sintió que aquella entrevista fuera una especie de encerrona.

“Fue incómodo encontrarme con él. Fue complejo, pero de verdad, lo que importa es qué hay un sistema que no está funcionando”, indicó.

“Claramente fue un invitado que me puso incómoda (…) El tema acá son las miles de mujeres e hijos hijas y adolescentes que están invisibilizados por todo un sistema social que finalmente permite que se mantenga esta situación”, agregó.

Testimonio de Savka Pollak

Asimismo, la conductora de TV comentó que aceptó ser entrevistada en aquel espacio televisivo para poner en el tapete el tema de los deudores de pensiones.

“Pienso que el apoyo o no apoyo no es la razón por la que expongo el tema. Lo hago porque hay un dolor que no está siendo visibilizado. Un dolor que se ha transmitido por generaciones, que ha trascendido gobiernos y sigue estando en deuda con muchas muchas personas cuidadoras de nuestro país”, aseveró.

Hay que señalar que, el pasado lunes, la comunicadora reconoció que su expareja tiene una deuda de 100 millones de pesos por concepto de alimentos.

“El sistema tiene a las madres e hijos realmente desprovisto. Los relatos que escucho a diario son tremendos, desgarradores, inhumanos e incomprensibles”, concluyó.

Por su lado Israel indicó, una vez que la entrevista terminó, que sí había cumplido con sus obligaciones con su hija, asegurando además que no podía verla regularmente.