Patricia Maldonado criticó a Paul Vásquez debido a la historia familiar que contó en el programa Juego Textual, donde reveló que su hija se embarazó de su hermanastro. "No entiendo el motivo por el que vayas a un programa y te pongas a hablar de tu familia", aseguró.

La opinóloga Patricia Maldonado criticó duramente la participación del comediante Paul Vásquez, conocido como “El Flaco”, en el programa Juego Textual de Canal 13, luego de que el humorista contara en el programa de conversación que su hija había quedado embarazada de su hermanastro.

Específicamente, Maldonado estaba criticando el contenido de los programas de televisión abierta en su programa online Las Indomables, cuando entonces se lanzó en contra de la nueva tendencia de la pantalla chica: los programas de conversación.

“¿Cuál es la idea últimamente? En la noche un personaje se puso a hablar de la familia, hubo otro pidiendo disculpas por haberle pegado en la nuca al marido”, comenzó diciendo Maldonado para tantear el tema.

“No entiendo el motivo por el que vayas a un programa y te pongas a hablar de tu familia y empieces a contar los pormenores de tus hijos”, criticó entonces, apuntando que “vi en vivo y en directo a un personaje que hablaba de su hija y su hijo, una cosa muy rara”.

“Creo que hay cosas que tú sí puedes contar, que son las más livianas, las anécdotas que no van a comprometer a tu familia ni a nadie. Pero lo que escuché ese día, lo encontré sumamente fuerte”, agregó seria, a lo que su compañera del espacio, Catalina Pulido, preguntó sobre lo ocurrido.

Ahí, Maldonado aseguró que se refería a “un cómico” que había contado incidencias sobre su hija, haciendo referencia a la última aparición de Paul Vásquez en televisión.

“¿Cuál es la idea? ¿Por qué? No era necesario, no era necesario”, añadió molesta. “Si tú quieres volver al humor o buscar pega, busca cualquier alternativa, pero no mezcles a tu familia”, criticó.

“En otro programa, una mujer también dijo que estaba arrepentida de una infidelidad. Esos son temas personales, para tratarlos en familia, no en una pantalla de televisión. Hay cosas que yo no puedo justificar, me van a perdonar, pero lo encuentro penca, rasca y poco responsable”, lanzó entonces.

Asimismo, Maldonado afirmó que el hecho “me parece una vergüenza ver que en una pantalla mi papá está hablando de mí, y lo que está contando. Me muero de vergüenza”.

Entonces, Pulido afirmó estar al tanto del tema, asegurando que no nombrarían al aludido, pero que dicha anécdota “ni siquiera lo cuento por respeto, no lo cuento por vergüenza”.

Paul Vásquez y su historia criticada por Patricia Maldonado

Los dichos de Pulido y Maldonado llegan luego de que el humorista chileno contara en televisión cómo su hija acabó teniendo una relación con el hijo de su actual pareja, teniendo un bebé.

El comediante compartió la historia sobre cómo supo del nacimiento de su nieto, revelando que no supo que su hija estaba embarazada hasta que llegó al hospital para ver que estaba en trabajo de parto.

“Mi hija dormía en la cama de mi mujer, la Giovi, cuando yo no estaba, y ni ella se dio cuenta de lo que pasaba. Además, usaba ropa ancha, y como es maceteada, nadie supo”, contó entonces.

Así, Vásquez quiso saber quién era el padre de su nieta, descubriendo que se trataba ni más ni menos que del hijo de su mujer, y hermanastro de su hija. “Nosotros los veíamos siempre unidos, iban para todos lados juntos. Yo los veía como hermanos, eran bien hermanables”, comentó entre risas.

De todas formas, el cómico aseguró que el apoyo a la pareja fue inmediato. “Afuera los reúno a todos y les digo: ‘Aquí no quiero que nadie me trabaje ni me critique a Tomás y Harbby hablándome de moralidad. De aquí en adelante todos vamos a ser su red de apoyo’”, recordó entonces.