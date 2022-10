La cantante chilena-mexicana Mon Laferte sosprendió a sus seguidores la noche del viernes cuando, a través de sus redes sociales, compartió imágenes de su boda con su actual pareja, dando a conocer que se casó sin previo aviso.

“Acepto, te amo Joel”, escribió en sus redes sociales para luego añadir: “Hasta el infinito y más allá”.

La voz de Amor Completo subió dos registros en sus redes. La primera de ellas, puesta en blanco y negro, muestra a la artista saliendo de un altar que se encuentra en medio de un parque.

Por otro lado, la segunda fotografía muestra a los recién casados bailando en solitario, abrazados.

El sorpresivo anuncio trajo diferentes reacciones de rostros de la música y el espectáculo, recibiendo buenos deseos por parte de Nicole, Wendy Sulca, Maura Rivera, Millaray Viera, Gloria Trevi, Belinda y más.

En febrero de este año, Mon Laferte y el hombre con el que se casó, Joel Orta, tuvieron a su primer bebé. La cantante anunció en agosto de 2021 su embarazo.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, dijo entonces.

Sin embargo, se desconoce desde hace cuánto tiempo son pareja, pese a que diferentes medios tanto nacionales como internacionales especulan su romance habría comenzado en el año 2019.

Y es que el propio artista, miembro de la banda mexicana Celofán, también acostumbra a compartir fotografías junto a Laferte, siendo la primera de ellas publicada en octubre de 2019.

Asimismo, Orta se desempeña como manager de producción de los shows de su pareja y el mismo músico ayudó a Laferte a pintar los murales en Valparaíso durante 2021.