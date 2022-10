Durante el pasado viernes por la noche el nombre de Checho Hirane se viralizó en redes sociales a raíz de comentarios que realizó en su programa de Radio Agricultura, sumando gran cantidad de críticas. Este sábado, en Twitter, el comunicador salió al paso de quienes se refirieron al episodio.

Fue durante el programa Conectados, realizado junto a Max Colodro, cuando ambos escucharon opiniones de una serie de auditores. En ese momento una persona dijo: “La solución de este país va a tener que ser la misma de hace 50 años atrás”.

Lo anterior motivó un extenso comentario de Hirane, quien se mostró en contra de aquella opinión. Parte de estos dichos fueron los que se replicaron en horas de la tarde del viernes.

“He escuchado a gente decir eso, que la solución es un golpe de estado, ojalá, ojalá que esa no sea la única solución, ojalá que encontremos una salida democrática, pero yo la veo muy difícil. O sea, el joven ahí decía que el presidente no ha condenado la violencia de los estudiantes contra los militares, y cómo la va a condenar si él mismo en plaza Italia increpó a un militar”, expresó.

“Lo que pasa es que tenemos mala memoria, si él era uno de estos estudiantes. No tengo ninguna evidencia que él haya promovido la violencia, como dirigente estudiantil, nunca lo vi a él tirando piedras ni nada, pero él era quien incitaba estos movimientos, sabiendo que terminaban en violencia, así es que pedirle al presidente que hoy día diga eso es muy difícil”, agregó.

“Y les tengo malas noticias, los militares pasarán muchos años antes que estén dispuestos a intervenir nuevamente (…) por ningún motivo, tendría que estarse cayendo a pedazos el país para que los militares, por iniciativa propia, intervengan. Yo no creo que eso sea, y tampoco quiero que esa sea una salida, no se puede aspirar a eso”, indicó.

Por su parte Colodro sostuvo: “El país tiene que hacer los esfuerzos para construir acuerdo, fortalecer las instituciones y resolver los problemas por la vía institucional y democrática”. Aquello fue apoyado por el exrostro de La Red.

Respuesta de Checho Hirane

Por lo anterior, el también comediante respondió el comentario de un tuitero que había publicado sus dichos en video, dejando entrever que había sido sacado de contexto.

“Más irresponsable es tu opinión sesgada al no incluir el resto de mis dichos donde digo que NO me gustaría por ningún motivo un golpe militar. Esta aplicación (Twitter) permite mentir y distorsionar la información descaradamente como lo haces tú. Eres una vergüenza para el periodismo”, sentenció.