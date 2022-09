Una extensa conversación tuvo Jordi Castell, la noche del pasado lunes, con Angélica Castro en un live de Instagram. En aquella charla, el fotógrafo reveló que debió someterse a una operación por un tumor que tenía en su espalda.

Por fortuna, indicó Castell, se trataba de una masa de grasa que era benigna, aunque había alcanzado un tamaño grande con el paso del tiempo.

“Estoy saliendo, nada que preocuparse, estoy saliendo de un pabellón, me sacaron algo de la espalda, no, no pasó nada, fue súper ambulatorio”, indicó.

“No fue nada terrible, fue súper planificado, pero tuve que hacerme las cosas que uno tiene que hacerse a cierta edad y salió un tumor feo atrás en la espalda, era benigno y era de grasa, pero ya tenía un tamaño insostenible, entonces dije ya, fuera al tiro”, agregó.

Operación de Jordi Castell

En ese instante el expanelista de televisión aprovechó de bromear respecto a la situación, relatando parte del diálogo que tuvo con los médicos.

“En algún minuto pensé que podía ser de esas espinillas desagradables, pero con el tiempo fue creciendo, me faltó ponerle nombre, porque era un embarazo no deseado, era grande”, expresó.

“Entonces fui al doctor y les dije ‘necesito un aborto ahora de este embarazo que no quiero que siga creciendo’. Además tenía tintes de que podía llegar a ser peligroso si no se veía”, concluyó.

Hay que señalar que Castell se retiró hace algunos años de la televisión para dedicarse a otros proyectos. En la previa al plebiscito, el fotógrafo había anunciado su apoyo a la opción Rechazo.