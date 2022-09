El animador de televisión Felipe Viel lamentó a través de redes sociales la muerte de su padre, Jorge Viel, por lo que quiso compartir una sentida despedida a través de sus escritos.

El chileno compartió una serie de imágenes de su papá, recordando diferentes momentos juntos. Asimismo, compartió fotografías del hombre junto a sus cinco nietos.

“Hace pocas horas, junto a mis hermanos, tuvimos el privilegio de despedir a Don Jorge Viel, el mejor padre del mundo”, comenzó escribiendo el conductor, que describió a su progenitor como “hombre bueno, generoso, exitoso y de gran corazón”.

“Siempre he tenido una enorme admiración por él”, reconoció poco después, para entonces dirigirse directamente a Viel padre.

“Gracias por todas las lecciones de vida y, aunque sería imposible ser como tú, al menos trataremos de acercarnos”, escribió.

Asimismo, con un tono de broma, Viel aseguró que “te prometo que voy a comprar en ‘Ross’ y no en ‘Boss’ y seguiré tu ejemplo de sencillez… Aunque no me resulte mucho”.

“¡¡Hasta siempre, papá!!, te despido con aplausos y de pie. Celebro tu vida, tu legado y espero que ya estés con la mamá. Con tu visión, seguro ya tenías reservado un buen terreno en el cielo. Descansa en paz”, cerró.

Felipe Viel y su vida familiar en Miami

A inicios de año, Viel participó en un episodio especial de La Divina Comida en donde compartió junto a diferentes matrimonios chilenos que viven en Miami.

Entonces, Viel y su esposa, Paula Caballero, recordaron el proceso de adopción de tres de sus cinco hijos, a quienes inicialmente los tendrían por un periodo temporal.

Originalmente, el matrimonio quiso ser “foster parents”, es decir, una familia de acogida, para hacer que sus hijas participaran en actividades de voluntariado. Sin embargo, no terminaron el curso para obtener dicho título.

Esto, debido a que en su segunda clase hablaron del caso de tres hermanos que serían separados. “Después de la clase me acerco y le dije a la profesora: ‘si tú necesitas una casa, yo los puedo recibir’, y me dijo ‘sí, pero no tienes la licencia”, recordó.

De todas formas, el presentador de televisión le aseguró que podría contar con él por alguna emergencia, a lo que, con el pasar de los días, la trabajadora citó a Felipe Viel y Paula Caballero y ofreció dejarles a los menores por un fin de semana.

“Para hacer la historia corta, estuvieron al final cinco años como niños guardadores. De los cinco años, acordamos junto con la Corte y sus padres que los adoptábamos nosotros y que la mamá y el papá los visitaran cuando pudieran”, cerró.