El miembro de Rage Against The Machine, Tom Morello, envió un mensaje a sus fans chilenos, quienes este domingo vivirán un momento histórico gracias al Plebiscito de Salida.

Este sábado y a través de Twitter, el músico se refirió al proceso constituyente.

“Apoyo y solidaridad a todos los fanáticos y amigos de Chile que están a punto de crear una Constitución más justa y democrática”, escribió.

Además, la imagen que acompañó sus palabras llevaba el mensaje: “La (nueva) Constitución de Chile deja atrás a Pinochet”.

Support and solidarity to all the fans & friends in Chile on the brink of creating a more just and democratic constitution. pic.twitter.com/E6W3kYTpNE

— Tom Morello (@tmorello) September 3, 2022