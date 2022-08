Una entrevista bastante accidentada tuvo el diputado Gonzalo de la Carrera con el matinal Tú Día de Canal 13, teniendo cruces en vivo con Mirna Schinder y Francesco Gazzella. La conversación se dio luego de la polémica que vivió el parlamentario en el Congreso, donde golpeó a Alexis Sepúlveda.

Los momentos de tensión iniciaron cuando el ingeniero indicó en vivo que el programa matinal tenía “una agenda”.

“Yo no lo voy a descalificar a usted, porque a mí no me gustan las descalificaciones, sólo estoy preguntando de lo que se ve (…) No diga cosas que no son ciertas, no entremos en eso porque si hay una persona que ha descalificado a mí persona, es usted”, indicó.

Por su lado el parlamentario, que fue expulsado de la bancada de Republicanos, sostuvo molesto: “Usted me ha descalificado muchas veces”.

Dichos de Gonzalo de la Carrera

Segundos después aseguró a la comunicadora que se estaba victimizando: “No se se me victimice, esa es la típica técnica que tienen ustedes, en el fondo se tiran al suelo, se victimizan y acusan a los demás de mentirosos”.

Segundos después tomó la palabra Francesco Gazzella, aseverando que: “En ningún momento dijimos que usted estaba mintiendo”.

Por su lado, Mirna Schinder movió la cabeza en reiteradas ocasiones, a modo de reprobación de los dichos del diputado.

Finalmente, y antes de retirarse del panel, el político ofreció disculpas a la periodista. “Pedirle disculpa a Mirna Schindler, si tú sentiste que yo he sido muy fuerte contigo, no fue mi intención, pero cada uno defiende su postura”.

Hay que señalar que las imágenes del entrevero y golpes del diputado fueron liberadas el pasado martes por la noche.