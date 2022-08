El reality show La Casa de los Famosos 2 tuvo su gran final en el Telemundo, proclamando como ganadora a la actriz mexicana Ivonne Montero, quien logró ‘sobrevivir’ a un extenuando encierro junto a otras 16 personalidades de origen latino.

En conversación con BioBioChile la artista, que ha protagonizado teleseries como Rosalinda y ¡Anita, no te rajes!, habló de cuáles fueron sus principales conflictos al interior de la casa, destacando las complicaciones que tuvo con una de las más conocidas a nivel local: Laura Bozzo.

“Fue algo muy interesante, nunca me imaginé la verdad, pero aprendí mucho dentro. Fue fuerte enfrentarme a conflictos que venían de ser pequeños, pero que en la casa de hacían grandes. Fue una gran experiencia ver tanta gente apoyándome, no me lo esperaba pero fue lo mejor”, indicó en un inició.

Respecto a Bozzo, que fue una de las que más llamó la atención en ese periodo, Ivonne sostuvo que vivió varios ciclos tóxicos, entre discusiones fuera de lugar, disculpas de la animadora peruana, y nuevas “faltas de respeto”.

“Fue el tema Laura, Laura Bozzo, lo más difícil, fue el descubrir a una persona que no tenía idea, de su forma de ser, de como hablaba, de cómo era su manera de recibir las cosas, forma bastante hiriente de operar”, aseguró

“Fue difícil descubrir a una Laura que yo no me imaginaba. Yo me imaginaba a una mujer con muchas historias de vida, que te dejan impresionadas o admiradas, pero de pronto descubrí a una persona que mi sola presencia le molestaba. Sentía algo más que una lucha de mujeres. Siempre que había un enfrentamiento que terminaba con un enojo”, agregó.

“Después había disculpas, se las aceptaba, pero después venía otra ofensa y se volvía un ciclo bien tóxico. Entonces entendí que ese era su forma de operar, su juego, de hecho era la más estratega de la casa. Entonces dije que yo no iba a pelear más y dejé que ellos se fueran desdibujando”, expresó.

Dentro de la casa otra de las señaladas como “conflictivas” fue la cubana Niurka Marcos. Para la actriz mexicana, esta relación fue más sencilla.

“Niurka es una mujer dominante, que sabe lo que le funciona en su carrera, como el escándalo. Pero ella tenía esa parte muy maternal, un lado positivo. Son personalidades bastante extraordinarias, se trató de un casting bastante interesante”, detalló.

Por último, Montero aseguró y recomendó, a quienes quieran ingresar a programas de telerrealidad, tener como estrategia el aprovechar los momentos a solas.

“Yo cuando decidí entrar a este proyecto nunca pensé en una estrategia, me dije que quería llegar sin saber nada, para que todo me sorprenda y sea real. De hecho no vi el reality anterior. Ya dentro de la casa, al darme cuenta que no había comunión con nadie, empecé a velar por mí”, sostuvo.

“Empecé a ver las nominaciones, ver a quienes ellos iban a nominar, entonces traté de acomodar las cosas para yo no entrara en eso. Son estrategias de nominaciones muy comunes, en el resto fui fiel a mi misma, a apartarme y estar conmigo misma, reflexionar, rezar, tratar de encontrarme”, concluyó.

Hay que señalar que Ivonne Montero se llevó un premio de 200 mil dólares, algo así como 177.740.000 pesos chilenos, tras haber triundafo en La Casa de los Famosos 2.