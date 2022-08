En el pasado capítulo de Las Indomables, Patricia Maldonado reconoció que, junto a Catalina Pulido, debieron declarar ante la Policía de Investigaciones debido a una denuncia que existe sobre Pedro Pool, empresario que fue entrevistado en aquel programa.

En su estilo, la opinóloga sostuvo que no tiene mayor relación con el hombre de negocios, y que habrían decidido entrevistarlo en el espacio de YouTube por sugerencia de otra persona.

“Nos juntamos este mañana con la Cata Pulido en la PDI que está en Vitacura. Nosotros tuvimos de entrevistado aquí al señor Pedro Pool. Yo no tenía antecedentes de él, no tenía idea que existía siquiera porque nunca lo había visto, pero me habían sugerido que lo entrevistara porque era un hombre que decía las cosas de frente”, expuso.

“Demandaron a este señor y como nosotros somos testigos de ese día, tuvimos que ir a declarar. Han mandado a dos policías de Osorno, a título de nada, porque nada va a pasar”, agregó.

Descargo de Patricia Maldonado

Asimismo, de acuerdo a lo expuesto por La Cuarta, Patricia Maldonado aseguró sentirse perseguida a raíz de los expuesto por Pool, en julio pasado, a través de su programa.

“Esto de la denuncia a Pedro Pool no fue directamente a él, fue directamente a este canal. Lo que dijo Pedro Pool no les interesa, les molesta lo que yo pueda decir”, aseguró.

“Yo he sido perseguida desde hace 30 años y nunca me han dejado de perseguir. Yo me he tenido que volver a reinventar, sin llorar. Yo he sido amenazada de muerte, han perseguido a mi familia y aquí estoy”, añadió.

Hay que señalar que incluso exconvencionales constituyentes denunciaron a Pool ante la justicia por sus dichos. Entre ellos estuvieron Jaime Bassa y Fernando Atria.