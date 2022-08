Durante la mañana del jueves, el escritor Axel Kaiser arremetió en contra de Natalia Valdebenito, luego de que se viralizara un extracto de su rutina, en donde diferentes personalidades criticaron a la comediante por el contenido de esta.

El video muestra a Valdebenito criticando a la elite del país, asegurando que esta había logrado su riqueza “robándole a los pobres”. “No conozco a nadie que se haya hecho millonario trabajando, esta gente se hizo millonaria robando”, menciona, llamando a su público a “nunca más votar por la élite”.

Dicho video, de poco más de 30 segundos, acabó propagándose en redes sociales y provocando múltiples críticas en contra de quien ganó la gaviota de oro y plata en el Festival de Viña del Mar.

Entre sus críticos estuvo el escritor, quien aseguró que “esta mujer requiere tratamiento psiquiátrico urgente”.

Esta mujer requiere tratamiento psiquiátrico urgente https://t.co/sNUGfQcABs — AXEL KAISER (@AXELKAISER) August 18, 2022

En eso, diversas personas comenzaron a llamar al escritor a etiquetar a la humorista en dicha publicación, llegando a que los usuarios la etiquetaran en la publicación.

Así, Natalia Valdebenito reaccionó con un emoji de risa a los dichos de Axel Kaiser, añadiendo un “qué gallina”, al no vincularla a su publicación.

😂 que gallina. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 18, 2022

La comediante se ha defendido tras ser el centro de las críticas por parte de adherentes de la opción Rechazo en las últimas semanas.

Sin embargo, la humorista parece no afectarle la propagación del extracto de su rutina. Así lo demostró en sus redes sociales, donde aseguró que “no me arrepiento de ni una palabra”.

“Gracias gente del Rechazo por promocionar mi trabajo y viralizarlo. Supongo que no es lo que quieren. Pero este show me quedó tan bueno que veré la posibilidad de volver a publicarlo gracias a ustedes”, escribió también.

Gracias gente del rechazo por promocionar mi trabajo y viralizarlo. Supongo que no es lo que quieren. Pero este show me quedó tan bueno que veré la posibilidad de volver a publicarlo gracias a ustedes.

Y sepan que no me arrepiento de ni una palabra. 😎 https://t.co/F5dRz7s9tq — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 18, 2022

Horas después, la comediante volvió a mostrarse a favor de que propagaran su rutina. “Ver un fragmento de mi trabajo, que yo escribí, que mi equipo editó para que se compartiera… no es precisamente hacer daño”, apuntó.

“¿En serio creen que me pueden hacer callar? Tal vez se debilita el alma con tanto odio (…) Como trabajadora independiente, agradezco su difusión”, cerró.

¿En serio creen que me pueden hacer callar? Tal vez se debilita el alma con tanto odio. Pero ver un fragmento de mi trabajo, que yo escribí, que mi equipo editó para que se compartiera, … no es precisamente hacer daño. Como trabajadora independiente agradezco su difusión 😈 — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 18, 2022

Durante la noche del jueves, Valdebenito protagonizó un debate con Marcela Vacarezza por el mismo video. Entonces, la animadora también subió dicho capítulo para criticar sus dichos.

“Te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas ‘ladrones’. Se puede criticar, pero el odio envenena. Saludos”, afirmó la ex panelista de Muy Buenos Días.

La respuesta de la comediante no se hizo esperar, quien le dijo: “Pucha Marcela. No es odio, es la realidad. Si hoy a ti este mensaje te queda como poncho, no es mi problema”.