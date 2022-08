Fue en Twitter que la comunicadora y la comediante se enfrascaron en un tenso cruce sobre la élite nacional, cuando Marcela Vacarezza resurgió un video de una rutina de Natalia Valdebenito, a la cual interpeló a raíz de sus acusaciones.

“Pucha Natalia Valdebenito Me reí contigo en Viña, te ganaste todos los reconocimientos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tanto odio?”, le comenzó preguntando la también psicóloga.

“Te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas “ladrones”. Se puede criticar, pero el odio envenena. Saludos”, afirmó la ex panelista de Muy Buenos Días.

La respuesta de la comediante no se hizo esperar, quien le dijo: “Pucha Marcela. No es odio, es la realidad y si hoy a ti este mensaje te queda como poncho, no es mi problema”.

“No creo haberte nombrado ni ofendido. No sabía que eres de la élite, porque yo me refiero a otra, pero bueno … No sé si realmente quieras aprender o te interese. Pucha”, le escribió.

Por su parte, Marcela Vacarezza tampoco se quedó atrás e incluso afirmó que las palabras de Valdebenito correspondían a “discursos de odio”: “Leo tu ironía… Pero no, no me queda como poncho, sólo que no me gustan las generalizaciones para ningún lado. Insisto, es distinta la crítica, al agravio y al discurso de odio que no respeta a la persona. Eso sí lo aprendí. Saludos”, cerró.

En el video en cuestión, el cual corresponde a una rutina de la comediante, esta afirmaba que la élite nacional había gestado su riqueza “robándole a los pobres”: “No conozco a nadie que se haya hecho millonario trabajando, esta gente robando se hizo millonaria”, por lo que llamaba a la audiencia a “nunca más votar por la élite”.