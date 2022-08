Una extenso live en Instagram tuvo Ignacia Baeza con Pancho Saavedra, donde habló de su presente como actriz y repasó su relación con la escritora Florencia Eluchans.

En este sentido, la integrante de La ley de Baltazar habló de algunos temores que tuvo en un inicio.

“Siento que no guarde un secreto porque yo tampoco lo sabía. El estar con una mujer, que sería mi gran cambio de vida, yo no lo sabía entonces no fue un secreto. Yo me di cuenta cuando se despertó en mí ya más adulta cuando me relacione con la que es mi pareja hoy”, indicó.

Sin ir más lejos, Baeza indicó que habló de tema con su terapeuta, asegurando que era algo que tenía guardado.

“Haciéndome análisis con psicólogos y hablando del tema, estaba ahí, estaba guardado, yo estaba formateada de alguna manera”, detalló.

Asimismo, también confesó cuál fue su mayor miedo en ese proceso, el cual tuvo relación con su carrera en televisión.

“Pensé que nunca nadie más me iba a llamar, qué pena. Yo creo que eso ya no puede pasar, quiero pensar que eso ya no pasa”, aseveró.

“Soy la misma Ignacia, la misma actriz, la misma mamá, la misma amiga y más feliz”, agregó.

Hay que señalar que Ignacia Baeza actualmente interpreta a Sofía en la teleserie de Mega.