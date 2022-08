El caso de Matías del Río y su salida de Estado Nacional ha traído a la palestra otras polémicas que han tenido periodistas en canales de televisión. Una situación de similares características vivió Víctor Gómez en Chilevisión, durante 2012, hecho que en ese entonces incluso juntó a un joven Gabriel Boric con el primer aludido en pantalla.

Lo anterior ha sido viralizado en redes sociales durante los últimos días.

En concreto, hace 10 años Gómez quedó fuera debido a un comentario que realizó al aire en el noticiero Última Mirada, que conducía Del Río.

Todo sucedió después de una entrevista que realizaron a un hombre llamado Juan González, organizador de un polémico homenaje que en ese año se hizo sobre Pinochet. Además, el invitado era presidente de una corporación llamada “11 de Septiembre”.

Después de aquello el periodista deportivo expuso: “Vamos a esperar que se disipe un poco el olor a azufre acá en el estudio”. Posteriormente el canal tomó la decisión antes expuesta.

Boric mostró su apoyo a Víctor Gómez ante Matías del Río

En ese entonces un joven dirigente estudiantil llamado Gabriel Boric fue entrevistado en el mismo programa de televisión. Justo después de finalizar la conversación, el ahora Presidente de la República pidió unos segundos para expresar su postura.

Aquello fue aceptado de buena forma por el comunicador, quien procedió a escucharlo.

“Matías, no puedo evitar comentártelo, pero me parece importante estando en este espacio solidarizar con el caso del periodista Víctor Gómez, que el mismo Colegio de Periodistas acaba de señalar que es una censura inaceptable”, indicó.

“Esto no tiene nada que ver contigo (dirigiéndose a Del Río) pero me parece que estando en este canal uno no puede dejar de mencionarlo, así que toda nuestra solidaridad con él, y ojalá en Chile se respete de manera categórica y absoluta la libertad de expresión”, agregó.

Sobre el final, Matías del Río comentó: “Yo lo que te puedo decir es que hay que conocer el tema completo, yo no me voy a manifestar porque este no es el espacio. Hay que conocer el tema completo para opinar”.

Hay que señalar que ambos tuvieron otra entrevista polémica el año pasado, luego que Boric triunfara en las Primarias Presidenciales sobre Daniel Jadue.

En ese entonces, en medio de una pregunta, el periodista confundió los términos ‘detenidos desaparecidos’ con ‘presos políticos’, cuestión que fue advertida por el, en ese entonces, candidato presidencial.

Sin ir más lejos, Boric lo invitó a grabar nuevamente la consulta, situación que el comunicador prefirió no realizar.