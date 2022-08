La modelo fitness Wilma González salió en defensa de su ex pareja y padre adoptivo de su hijo, Gonzalo Egas, luego de que la madre de la española lo criticara en redes sociales y acusara de “manipulador”.

Fue a través de una publicación realizada en Facebook que Inmaculada Mendoza, madre de Wilma, tuvo severas palabras para el ex chico reality.

“El enfermo mental encontró novia a ver si de una puñetera vez sale de la vida, por lo menos de vez en cuando, de mi hija”, comenzó escribiendo la mujer.

A esto agregó: “Es una mala persona, se lavó la cara con mi nieto y no me gusta verle en mis redes […] Espero que no le pegues un puñetazo de novia porque lo peor de ti no es el daño físico, es el daño psicológico, manipulador, basura”, cerró.

Ante sus palabras, la ex chica reality también usó sus redes sociales para responder a las críticas hechas por su madre y de otros usuarios de redes sociales.

“Estoy totalmente en desacuerdo, no lo avalo para nada. Siempre he defendido a Gonzalo, es cuestión de ver todos estos años lo que he hablado de él”, explicó a través de un video cargado a Instagram que más tarde borró.

A esto añadió: “Siempre he agradecido que me ha ayudado a criar a Noah, siempre lo he valorado como su papá, estando con él y separada de él también”.

Sobre su madre, Wilma afirmó que la mujer se encuentra en un mal periodo de su vida, donde se ha visto afectada su salud mental: “Lleva varios años emocionalmente inestable, psicológicamente mal, y me ha hecho mucho daño. No me puedo hacer cargo de algo que ella dice o hace”.

La modelo fitness también lamentó que las acciones de su madre han provocado que las palabras contra Egas también se hayan convertido en críticas a ella: “Lo único que puedo hacer es defender a Gonzalo y defenderme a mí. Esta ‘funa’ ha dado la vuelta y se ha convertido en algo contra mí. Ahora me están criticando, me han catalogado como mala madre”.

Hasta el momento Gonzalo Egas no se ha referido a las críticas de la madre de Wilma ni sobre la defensa de la modelo.