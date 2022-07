Durante la tarde del martes, la actriz Catalina “Cata” Pulido recordó un particular momento que vivió cuando trabajaba en el canal La Red, específicamente, rememoró la vez en la que mezcló un remedio para las alergias con alcohol durante la grabación de un programa.

La intérprete recordó lo sucedido al inicio del programa Las Indomables, cuando, en medio del saludo, comenzaron a hablar de diferentes medicamentos y lo que les provoca.

“Yo tengo una contraindicación con una pastilla que se llama clorfenamina maleato (…) que es un veneno para mi persona. Yo no puedo tomar eso”, mencionó, recordando que su madre solía tomarlas de forma seguida para combatir sus alergias.

“Les voy a contar algo. Una vez estábamos en La Red porque teníamos que grabar un programa, que por suerte era grabado, para un 18 de septiembre”, comenzó diciendo.

“Yo estaba con alergia y mi mamá me dio una de esas pastillas y yo, hueona (sic.), me la tomé. Llego al canal a grabar el episodio de 18 de septiembre y ya, nos subimos al toro, haciendo todo el show y había pisco sour. Me tomé medio pisco sour y te lo juro por mi vida, Paty (Maldonado), me tuvieron que sacar del programa”, narró.

Finalmente, aseguró que el especial de Fiestas Patrias tuvo que ser editado. “Te juro que yo estaba así”, dijo para luego imitar que se tambaleaba. “Me caía, me quedaba dormida arriba de los hombros del Salfate…”, recordó.

“Te lo juro, no me den nunca más clorfenamina maleato. Yo le tengo pánico. Creo que soy capaz de dormir cinco días con eso, pero olvídate, la lengua traposa, me caía (…) Me fueron a buscar casi con grúa”, añadió entre risas.

“Al día siguiente despierto, con esa caña moral, preguntándome ¿qué hice ayer?”, cerró Cata Pulido.

Los peligros de mezclar alcohol y medicamentos

De acuerdo al Instituto Nacional del Alcoholismo y Abuso de Alcohol de Estados Unidos, existen múltiples peligros al consumir alcohol mientras se consumen diferentes medicamentos.

Entre las reacciones adversas de esta combinación se encuentran las náuseas, vómitos, dolor de cabeza, letargo (adormecimiento), desmayos o pérdida de la coordinación. De todas formas, existen peligros mucho mayores como el riesgo de sufrir hemorragias internas, problemas del corazón y dificultades respiratorias.

Asimismo, el alcohol puede disminuir la acción terapéutica del medicamento e, incluso, anular su efecto y convertirlo en un producto tóxico.

De acuerdo a la institución, el mezclar medicamentos para la alergia, así como para combatir la gripe, con alcohol, puede causar letargo, mareos y provoca un aumento en el riesgo de tener una sobredosis.