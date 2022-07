En la última edición de Las Indomables Patricia Maldonado analizó la polémica vivida la semana pasada con el empresario Pedro Pool, quien es investigado por el delito de amenazas.

Sus opiniones fueron en el contexto del próximo plebiscito: “Lo vamos a hacer a la buena o a la mala. Que la izquierda no se equivoque (…) No van a ser 3 mil (asesinados) como Pinochet, van a ser hartos más. No va a existir el exilio dorado”.

En aquella emisión tanto Maldonado como su compañera, Catalina Pulido, se mostraron contrarias a los dichos del empresario, instándolo en ocasiones a moderarse.

Respuesta de Patricia Maldonado

En la último capítulo la opinóloga se desmarcó de los dichos expresados por Pool el pasado jueves, asegurando que él debía hacerse responsable.

“Yo le quiero aclarar a cada una de las personas que están en nuestra sintonía, que no me cabe duda que también hay muchos zurdos y me encantan que lo vean, que todos los invitados que nosotros tenemos al canal de Lo Maldito, son mayores de edad, nosotros no entrevistamos a menores de edad”, sostuvo.

“Por lo tanto, cada persona se tiene que hacer cargo de sus dichos y de sus actos y de sus consecuencias, porque después de un comentario pueden venir consecuencias como fue lo ocurrido con el señor Pedro Pool”, agregó.

Asimismo, Maldonado dejó en claro que tanto ella como la actriz no estaban de acuerdo con la opinión expuesta en el programa.

“Solamente yo quitaría pantalla si alguien viene a hablar a favor de la pedofilia. Lo saco de pantalla, inmediatamente. O si alguien a través de este canal sale diciendo ‘tenemos armamento y vamos a salir a la calle a matar”, indicó.

“Pero el señor Pedro Pool es lo suficientemente adulto, bastante grande, y se tiene que hacer cargo él de sus palabras. Porque nosotros, ni Cata Pulido, ni el equipo del canal, ni yo, avalamos ninguna de las cosas que él dijo”, concluyó.