La Fiscalía de Osorno confirmó que inició una investigación por el delito de amenazas realizadas por el empresario de la zona, Pedro Pool, a través de programas de streaming.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que el órgano persecutor confirmó la indagatoria y agregó que las denuncias recibidas fueron agrupadas, para que la Brigada de Investigación Criminal de la PDI inicie las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Osorno, @FiscaliaRegionX inició investigación por el delito de amenazas, a propósito de los dichos que realizó una persona en programa Online. Las denuncias recibidas por Fiscalía Local, se han agrupado para que BICRIM @PDI_LosLagos realice diligencias investigativas. pic.twitter.com/FSpjpeY8So — Fiscalía Regional de Los Lagos (@FiscaliaRegionX) July 26, 2022

El empresario local, dueño de una cadena de supermercados en la comuna de Osorno, protagonizó varias polémicas durante estos días, en el marco de las campañas por el plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución.

Primero, durante el fin de semana dijo en el programa de Youtube “Las Indomables”, que conducen Patricia Maldonado y Catalina Pulido, que en caso de ganar el Apruebo el próximo 4 de septiembre se va a “dedicar a organizar grupos de resistencia de defensa de la libertad, de la propiedad privada y de las familias, y lo vamos a hacer a la buena o a la mala, que la izquierda no se equivoque”.

Acto seguido, Pedro Pool agregó que “y no van a ser 3.000 como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar”.

Durante la tarde de este lunes se conoció otro video, donde amenazó con fusilar a los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa, por “traición a la patria”.

En el registro el empresario osornino emplazó a “fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria (…) De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí también, todos esos hueones, los vamos a fusilar”.

Incluso añadió que Chile “no se merece lo que quieren hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud”.

Querella contra Pedro Pool por amenazas

El abogado de Derechos Humanos, Luis Mariano Rendón, presentó una querella por amenazas realizadas por el empresario Pedro Pool, producto de las declaraciones previamente mencionadas.

La acción legal fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Osorno, por el delito de “amenazas, previsto y sancionado por el artículo 296 N.° 3 del Código Penal”.

Junto con solicitar su formalización, agregó que piden la prisión preventiva para el empresario por ser considerado una persona peligrosa.