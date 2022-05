María Eugenia Suárez ha dado bastante de qué hablar en la prensa de su país en los últimos días, ya que medios argentinos han puesto en entredicho su rol como madre. Lo anterior motivó días atrás una crítica de la actriz a su expareja, Benjamín Vicuña.

Sin ir más lejos, a inicios de esta semana una periodista llamada Yanina Latorre indicó: “¿A Benjamín le gustará que ella no duerma con los hijos? ¿Quién llevó hoy a los chicos al colegio? Tiene tres chicos chicos. Yo pienso que cuando uno es madre”.

Lo anterior motivó un comentario de China Suárez en redes sociales, en el cual aludió directamente al actor chileno.

“Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’). Hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, expuso.

Respuesta de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña fue consultado al respecto por el programa Los Ángeles de la Mañana. Visiblemente molesto, entregó su parecer sobre los dichos de la argentina.

“Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”, cerró.

Hay que señalar que los actores se separaron a mediados de 2021. El actor inició recientemente una relación con Eli Sulichin, quien es cercana a Carolina Pampita Ardohaín, su exnovia.