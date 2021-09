El actor chileno Benjamín Vicuña salió al paso de los rumores, surgidos en Argentina, que lo vinculan sentimentalmente con la modelo Luciana Salazar.

En contacto con el programa local Los ángeles de la mañana, y visiblemente molesto, el artista negó tener relación alguna con Salazar.

“Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente no sé de dónde salen estas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos”, enfatizó.

Tras eso, los panelistas consultaron respecto a si había existido un saludo entre ambos, lo que fue contestado de manera cortante.

“Sí, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento. Buenas noches”, cerró Vicuña.

Previamente, Luciana Salazar había respondido a la misma pregunta en el programa La Academia, en el cual Pampita (ex novia de Vicuña) es panelista.

“Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día. A Vicuña no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes”, sentenció.

Hay que señalar que los rumores de un supuesto romance entre ambos surgieron luego que fueran vistos en aquella celebración, en la capital argentina.

El actor terminó su relación con la actriz Eugenia China Suárez hace algunas semanas, luego de varios años juntos y haber tenido dos hijos.