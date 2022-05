Luego de que diferentes programas de farándula apuntaran a un supuesto descontento en Priscilla Vargas con su experiencia en Aquí Somos Todos, la misma periodista quiso acallar rumores.

Todo ocurrió cuando en el espacio Zona de Estrellas los panelistas Raquel Argandoña y Hugo Valencia afirmaron que Vargas sufría un supuesto arrepentimiento por dejar Meganoticias para liderar el proyecto de la tarde en Canal 13, justificando su sentir por el rating del espacio.

Sin embargo, a poco tiempo de los dichos en televisión, la periodista quiso aclarar la situación a través de sus historias en Instagram.

“Cuando me cambié a Canal 13 asumí un desafío, como implica todo cambio de trabajo, y siento que el desafío que asumí valió la pena”, comenzó escribiendo la profesional.

“He crecido personal y profesionalmente: estoy siendo yo misma, lo paso bien, planteamos temas que nadie habla en televisión y escuchamos a los televidentes”, aseguró sobre la importancia del programa.

Fue en eso que Vargas agregó también que “nos hacemos cargo de los casos y los orientamos, los acompañamos y los ayudamos si es necesario”

“(Es) por eso que quiero aclarar que no estoy arrepentida para nada de haber realizado este cambio. A mí me cambió la vida y me encanta hacer este nuevo formato televisivo”, escribió.

“Lo único que no logro entender es cómo un grupo de personas, a quienes no conozco, ‘suponen’ que no estoy contenta, sin haber hablado nunca conmigo”, acusó entonces.

Asimismo, Vargas aseguró que actualmente “estoy muy feliz y realizada con lo que hago en ‘Aquí Somos Todos"”.