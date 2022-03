Pocas veces el animador Julián Elfenbein ha hablado de su separación de la periodista Daniela Kirberg, con quien estuvo casado por 18 años. Pero este domingo hizo la excepción con Martín Cárcamo en el programa De tú a tú.

Ambos comunicadores se reunieron en el departamento del rostro de Chilevisión, el que armó tras el quiebre con Kirberg, y siempre pensando en las necesidades de sus tres hijos.

“Desde el día uno necesitaba que fuera un hogar especial para ellos”, dijo, mostrando los dibujos de los niños enmarcados.

Elfenbein y Kirberg se separaron a fines de 2019, tras largas especulaciones en los medios sobre su quiebre. “La separación fue dura, hasta hoy ha sido dura. Fueron 17, 18 años de matrimonio, la mayor parte maravillosos, con un par de crisis como todo el mundo”, confesó.

“Si bien no estábamos en el mejor momento de pareja ese último año y medio, no fue una decisión que yo hubiera querido tomar. Yo soy de la idea de que por los niños hay que luchar, pero no había otro camino en ese minuto”, reconoció.

“Soy un papá al que le cuesta mucho estar sin los niños”

De hecho, el animador de Pasapalabra no estaba del todo convencido de la decisión, por lo que optó por irse primero a un hotel, “porque uno siempre se va con la esperanza de poder volver”.

No obstante las cosas se tornaron definitivas y en ese período, que calificó como duro y difícil, él decidió encontrar un departamento donde pudiera vivir tranquilo.

Actualmente la expareja comparte el cuidado de sus hijos semana por medio. “Soy un papá al que le cuesta mucho estar sin los niños, también fue difícil eso. Para mí la idea es que los niños y los padres tienen derecho a estar la mitad del tiempo cada uno con ellos. No creo eso de fin de semana por medio y un miércoles a la semana, no es algo que yo entienda”, contó.

La parte más compleja, según relató, fue precisamente cuando tuvieron que contarles de su decisión. “Cuando les comunicamos fue tremendo, porque ahí uno les comunica en pareja. Ellos lo han manejado súper bien después, pero fue devastador”, señaló.

“Uno tiene que ser solidario en lo que está comunicando, pero no es algo que yo quería, entonces me costó mucho hablar. Yo lo sentí como un fracaso, en lo personal, algo para lo que no estaba preparado. Incluso habíamos pasado por crisis en algún minuto del matrimonio donde habíamos logrado dar vuelta la mirada y salir”, confesó.

Actualmente Kirberg y Elfenbein no mantienen mayor contacto. “No (hay relación). Hablamos por el tema de los niños pero no es y no creo que vaya ser de esos ex matrimonios que incluso comen con sus nuevas parejas. Lo encuentro la raja pero no creo que sea el caso”.

“Estamos en proceso de divorcio, es algo que me gustaría que pasara. Quizás el día de mañana uno se puede llevar el descueve, pero hay que pasarse varios pueblos y devolverse para que eso sea posible”, dijo.