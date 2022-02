Diversos son los y las corresponsales de guerra que llegaron a Ucrania para cubrir las acciones militares en aquel país. Una de ellas es Mariana Díaz, quien ha informado sobre el conflicto en Canal 13.

La periodista ha vivido jornadas sumamente tensas en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, en medio de bombardeos e intercambio de disparos.

En medio de esto, Díaz se dio un minuto para publicar un mensaje en la red social Twitter, en la cual respondió a personas que la habrían criticado durante estos días.

“Voy a perder dos segundos de mi tiempo con usted, persona anónima que critica desde la comodidad de su casa. Suelo no responder a lo que me dicen en redes sociales, pero ahora me cuesta no decir nada”, expuso.

“He visto muchos comentarios de burla y crítica sobre el ‘miedo’ que traspasé durante uno de los despachos desde Kiev. Sí, tenía miedo. Sí, estaban bombardeando y no sabíamos dónde. Sí, llevo días sin dormir. Sí, estamos transmitiendo desde un país en guerra. Sí, sabía a lo que venía”, agregó.

Hay que señalar que Díaz vivió un tenso momento en la presente jornada, tuva vez que estuvo cerca de un tiroteo en Kiev durante un despacho.

“Nosotros estamos en Kiev, hay un tiroteo en estos momentos. Estamos en la zona norte del centro, no sé si pueden escuchar o alcanzan a oír el ruido, hay claramente un tiroteo a metros de acá”, comentó en ese instante.