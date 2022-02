Este domingo la cantante chilena Mon Laferte publicó la primera imagen junto a su pequeño hijo Joel, quien nació hace dos semanas.

En la imagen se aprecia a la artista radiante junto a su primogénito. En la instancia aprovechó de publicar un mensaje sobre cómo han sido sus primeros días como madre.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, aseguró.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!”, concluyó.

La cantante había anunciado el nacimiento de su hijo con un breve mensaje en Twitter, donde simplemente indicó: “Ya soy mamá”.

Recordemos que la cantante anunció en agosto de 2021 su embarazo. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, dijo entonces.

En aquella oportunidad, la artista aseguró que llevaba un año intentando tener un bebé.

“Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, reveló mediante un video en su cuenta de Instagram.