Bastantes reacciones tuvo la foto que, en los últimos días, se viralizó sobre la médica Izkia Siches en un mall capitalino. La situación motivó a la futura ministra del interior a mostrar, de forma irónica, sus compras en su cuenta de Instagram. Quien le dio su apoyo fue el actor Adriano Castillo.

Un parlamentario que se había refirido a esto fue Luciano Cruz Coke, quien en su cuenta de Twitter sostuvo: “Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y, cierto, más caro. La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy”.

Otro actor que se refirió a esto fue Adriano Castillo, conocido por haber interpretado al Compadre Moncho en Los Venegas, quien criticó los dichos de su colega.

“Soy un hombre austero. No tengo auto ni me doy grandes lujos, pero nadie está obligado a ello por ser de izquierda. La futura ministra Izkia puede vestirse donde quiera, y no debiera significar un problema”, expuso.

“Lamento que mi colega Luciano Cruz Coke se haga eco de críticas tan absurdas”, agregó.

Hay que señalar que Siches realizará una reunión con Rodrigo Delgado, actual Ministro del Interior, esta semana con el fin de acordar el traspado de la cartera.

La expresidenta del Colmed asumirá este cargo el próximo 11 de marzo, bajo el gobierno de Gabriel Boric.