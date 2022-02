De acuerdo a la chica reality, todo surgió por un ataque de celos de su expareja. "He aguantado muchas cosas porque estaba completamente cegada", aseguró sobre su relación.

Esta semana la chica Reality Oriana Marzoli fue detenida en España tras protagonizar una violenta pelea con su expareja, Eugenio Gallego. La historia en torno a la exDoble Tentación acaparó las portadas de diferentes medios internacionales, y es por eso que este miércoles Marzoli quiso dar su versión de los hechos.

La también influencer publicó un video en la plataforma Mtmad, donde la venezolana radicada en España aseguró que los medios de comunicación tergiversaron la historia.

“No ha sido como lo han querido vender en televisión”, comenzó diciendo, apuntando que el altercado fue “una discusión fuerte”.

“Estoy bien. Yo no he sido la que ha provocado la situación. Ha sido una situación de celos de la otra persona“, agregó Oriana sin querer dar más detalles al respecto, pero detallando que “ninguna mujer merece pasar por esto”.

Esto, lo dijo a partir de una serie de rumores que la apuntaban como quien habría iniciado el altercado. Sin embargo, Marzoli afirmó que, aunque puede “tener mucho carácter”, ella “nunca jamás” quiso pasar por aquel episodio. “No soy una desquiciada como muchos me quieren vender”, aseguró al respecto.

“Puedo ser de una manera en un reality, sabiendo que están grabando y teniendo un trabajo que hacer. Pero otra cosa muy diferente es como yo soy adentro de mi casa. Soy una persona normal. Normal y con mucha paciencia”, señaló.

Fue entonces que la también actriz aseguró que a lo largo de su relación con Gallego “he aguantado muchas cosas porque estaba completamente cegada”.

“No quería ver la realidad, no me apetecía. Es mi culpa por haber estado pegada, es mi culpa haber permitido este tipo de cosas”, lamentó, para luego llamar a que “las mujeres se quieran lo suficiente para que digan basta en el momento que hay que decir basta y no aguantar nada”.

La mujer radicada en España señaló además que la relación con Gallegos llegó a su fin y que espera no volver a coincidir con él, además de que ambos acordaron no dar declaraciones a la policía.