Durante el fin de semana la municipalidad de Río Bueno realizó la Semana Ríobuenina, evento que celebró en cuatro noches el aniversario número 244 de la comuna. El evento contó con diferentes invitados de la música y el humor.

Sin embargo, la noche del cierre del evento acabó marcada por la polémica, debido a la rutina realizada por Locos del Humor, quienes llegaron con una serie de chistes duramente criticados en redes sociales.

“A la mujer no hay que pegarle, porque es inutil, no entienden”, comentó uno de los humoristas en medio de la rutina. “Déjalas, si tienen todo el derecho”, le responde su compañero. “¿Qué derecho? se ven ridículas alegando en las calles”, añadió entonces.

“Si quieren libertad, amplíenles la cocina”, remató, según extractos compartidos en redes sociales.

Según consignan diferentes usuarios, los cómicos, apodados “Loco Hugo” y “el Tucán”, también realizaron burlas hacia las minorías sexuales y a los migrantes.

Las críticas fueron avanzando hasta que incluso la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, se refirió a la rutina.

“Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género somos categóric@s: esto no es humor, es violencia. Condeno las expresiones de la rutina de ‘Locos del Humor’. Mientras trabajamos por impulsar un cambio cultural donde se respete la dignidad de todas las mujeres, lamentablemente otros van en el sentido contrario”, puntualizó la jefa de cartera.

También mostró su repudio el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

“Como institución que apoya, acompaña, protege y entrega reparación a las sobrevivientes de violencia, repudiamos la rutina de los ‘Locos del Humor’, donde se relativiza una realidad que buscamos erradicar. Promovamos el respeto de la dignidad de las mujeres y no lo contrario”, puntualizaron.

Además, añadieron una imagen cuya leyenda dice: “Caricaturizar y hacer humor con las violencias que viven las mujeres es normalizar un delito”.

Hasta el cierre de esta nota, la dupla no se refirió al tema.

Los reclamos contra la rutina continuaron en redes sociales. En ellas hubo mensajes de agrupaciones feministas y personas indignadas por la presentación.

