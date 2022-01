Socios de la parrilla, programa de conversación de Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, dará el salto desde YouTube a la televisión abierta, siendo Cecilia Bolocco la primera invitada en el capítulo de este domingo 9 de enero después de Tele13 central.

En conversación con BioBioChile, Zabaleta explicó que todos los episodios “estarán llenos de una buena conversación entre amigos, de risas, tallas, anécdotas, confesiones y un montón de cosas entretenidas, como dinámicas y juegos también”.

“Nos visita Cecilia Bolocco y eso siempre es un lujo para cualquier programa, por lo que el que ella esté habla de lo que es el programa y de que tuvo confianza en venir al programa a compartir sus historias”, agregó.

“Este es un modelo de trabajo externo, nosotros externamente le pasamos (vendemos) los programas a Canal 13 a través de nuestra productora Mkzeta”, complementó, añadiendo que al director de programación de Canal 13, José Miranda, le gustaban sus programas. “Nos contactó y terminamos aceptando la propuesta y llevándolo a la TV abierta”, sostuvo.

Una dupla que se ha hecho notar

Junto a Francisco Saavedra, Zabaleta ha formado una dupla que se ha hecho notar en el último tiempo.

“Nosotros con Pancho pasamos de ser colegas a amigos. Partimos trabajando en las campañas de Unimarc, grabando muchos fines de semana juntos, y ahí nos fuimos acercando”, reconoció el intérprete.

“Hoy somos efectivamente amigos y nos llevamos muy bien. A tal nivel es nuestro vínculo que mis hijos le dicen padrino”, enfatizó.

“De verdad que es una bonita relación la que tenemos y laboralmente siento que somos muy buenos partner, nos complementamos bastante bien. Por ejemplo, yo soy bien disperso y me cuesta concentrarme, mientras que Pancho es más ordenado y lleva el control de lo que hay que hacer” complementó.

Nuevos proyectos

En cuanto a futuros proyectos en carpeta para Canal 13, Zabaleta contó que por ahora acordaron dos programas: Socios de la parrilla y otro de viajes junto a Saavedra, “el cual ya estamos grabando y ha sido espectacular de hacer”.

“A mí me encanta viajar y hemos tenido el gusto de estar en países como España y Marruecos, por ejemplo. Se trata de un programa en donde amigos salen de viaje, con todo lo que eso pueda pasar, partiendo por varias anécdotas y muchas risas”, expresó.

Finalmente, pese a que admitió estar un tanto alejado de la actuación, Zabaleta aseguró que no ha descartado un eventual regreso. “Las teleseries o la actuación están pospuestas. Yo lo que digo es que no he parado de hacer eso, sino que más bien estoy tomando vuelo para dar otro salto”, remarcó.

“Sin embargo, hoy estoy muy tranquilo como estoy, haciendo estos programas que me gustan mucho y que me han permitido relajarme luego de varios años con un ritmo muy intenso y agotador”, concluyó.