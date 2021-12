La actriz japonesa Sayaka Kanda murió a los 35 años tras caer del balcón de un hotel donde se hospedaba en la ciudad de Sapporo, Japón.

La intérprete que se alojaba en una habitación del piso 14, fue encontrada inconsciente y con sangre en un jardín exterior del hotel, el pasado sábado. De inmediato fue traslada a un hospital, donde fue declarada muerta.

Las autoridades creen que se trató de un suicidio, pero la investigación sigue en curso.

Durante la jornada de ese sábado, la artista iba a participar en una versión vespertina del musical My Fair Lady -donde interpretaba a Eliza Dolittle-. Sin embargo, no llegó al Teatro de Artes Culturales de Sapporo, lo que provocó la preocupación de los productores que intentaron ponerse en contacto con ella.

“Estamos tratando de asimilarlo”

De acuerdo al portal Japan Times, Kanda era hija del actor Masaki Kanda y la cantante Seiko Matsuda. Se hizo conocida principalmente por prestar la voz a la princesa Anna en la versión doblada al japonés de “Frozen”.

La madre de la actriz entregó una declaración a nombre de la familia. “Todavía no podemos aceptar su fallecimiento y estamos tratando de asimilarlo”, escribió en redes sociales.

“Actualmente estamos investigando la situación en detalle, pero pedimos amablemente a los medios de comunicación que se abstengan de entrevistar a los familiares o de publicar artículos especulando”, cerró.

La intérprete que fue galardonada por su trabajo en Frozen, también dio voz a Yuna en Sword Art Online: Alicization – War of Underworld; y Kaede Akamatsu en Danganronpa V3. Además interpretó a Junko Enoshima en las adaptaciones teatrales Danganronpa The Stage y Super Danganronpa 2 The Stage.