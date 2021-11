Patricia Maldonado ha causado molestia en redes sociales con una burla a Fabiola Campillai.

Los dichos los emitió en su programa de Youtube junto a Catalina Pulido.

En el espacio también participó Christel Felmer, que ha estado vinculada a la campaña de José Antonio Kast.

“Imagínate esta que salió senadora, la ‘Llanquillamai’…”, partió Maldonado.

“Salió elegida. ¿Vo me querí decir que hueá va a hacer esa pobre y triste mujer en el Congreso? Con cuea. Con todo respeto, con todo respeto” (sic), siguió.

“Ahora la opinión de ella me importa un soberano… Tal cual, tal cual”, añadió.

“¿Y sabí por qué se lo digo? Porque todavía no soi senadora po, care raja. Cuando te toque firmar allá en el Congreso, ahí vai a ser senadora, ahora soi una mujer común y corriente. Care raja” (sic), cerró.

Tras esa intervención Pulido tomó la palabra, quien luego declaró haber quedado turulata con las palabras de Maldonado.

“Bueno, esas son las victimizaciones que toma la izquierda, estos como íconos que toma para poder llegar al poder de forma fraudulenta”, comentó la actriz.

La libertad de expresión llega a su límite cuando se promueve el odio. Aquí Patricia Maldonado, cruzando todos los límites de la decencia junto a Catalina Pulido y Christel Felmer, quien lidera campaña de Kast. Esto es la extrema derecha. Realmente grotesco! pic.twitter.com/UeSHcOQkgc — Daniel Jadue (@danieljadue) November 30, 2021

Patricia Maldonado reafirma declaraciones sobre Campillai

En la transmisión del lunes por la noche, Patricia Maldonado reafirmó sus palabras contra Campillai.

“He aparecido en algunos Twitter, niña, que ni te digo”, bromeó a modo de partir su alocución.

Tras agradecerle a los “zurdos” que pudieran entrar al canal, por la sintonía que les darían, Maldonado aseguró que nunca se burló de la discapacidad de Campillai, que perdió la vista por una lacrimógena de Carabineros durante el estallido social, mientras esperaba locomoción para ir su turno de trabajo.

“Nunca me he reído de la discapacidad de nadie porque no me interesa, no es parte de mi sistema, pero los zurdos tienen la particularidad de cambiar la historia”, lanzó.

Después de eso tildó a la legisladora electa de ser una “vergüenza”.

“Llamó a los jóvenes a salir, a romper, a quemar, le dio crédito” (a la violencia del estallido), expandió.

“Una persona que tenga un poquito de esto (apuntando a su cabeza), al revés señora, sabe que tendría que haber dicho ‘no jóvenes, así no se hace la política"”, cerró.

En concreto, Maldonado se refirió al llamado que hizo la senadora electa a fines de julio de 2021, cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva contra Patricio Maturana, el excarabinero acusado de dejarla sin visión.

“Manifestémonos desde donde estemos. Salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo”, dijo en esa oportunidad la mujer.

María Luisa Cordero y polémica por validez del voto

Maldonado es una reconocida defensora de la dictadura de Augusto Pinochet y siempre ha mantenido una postura de oposición a las ideas que vayan en contra del régimen, a menudo con declaraciones que desatan polémica.

En las últimas horas, una amiga de la cantante también se ha hecho viral en redes por comentarios de corte político.

Se trata de María Luisa Cordero, diputada electa por el distrito 10 de la mano de Renovación Nacional.

En conversación con MEGA, la psiquiatra cuestionó el derecho a voto de personas que, a su juicio, “no tienen la suficiente formación”.

Participando en el programa Pecados Digitales le recordaron antiguas declaraciones en las que que aseguró que su sufragio “no puede valer lo mismo” que el de su asesora del hogar.

“Sigo pensando igual”, fue su respuesta.

“A mí me encantaría que la Bertita tuviera la misma información que yo”, aseveró.

“Yo siento mucho que la Bertita no haya llegado a aprender las cosas que he aprendido yo, entonces uno sufre que personas que no tengan la suficiente formación, sean capaces de elegir a los políticos que tenemos, porque los políticos le hacen más daño a la Bertita que a mí”, detalló.