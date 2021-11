Este jueves se llevó a cabo el Foro Enade 2021, en el cual estuvieron los candidatos a la presidencia de Chile, en una charla que estuvo moderada por Soledad Onetto. En los instantes finales, la periodista sufrió un problema en su rodilla que no pasó desapercibido.

“Se me salió una rodilla”, se le escuchó decir a la comunicadora, mientras era ayudada por personal de Icare sobre el escenario.

Evidentemente la situación generó bastante preocupación, sin embargo, la propia Onetto explicó a BioBiochile que ya se encuentra mejor de salud.

En conversación con este medio, la conductora de Meganoticia indicó que sus problemas en la rodilla vienen hace años, desde que se operó de los ligamentos.

“En realidad se me descoloca la rodilla. Tengo un poco débil la rodilla, después de que hace muchos años me operara de ligamentos, pero el momento fue bien incómodo, porque estaba sentada y cuando cruzo las piernas y me doy cuenta que se me trabó la rodilla, y no la podía volver a su lugar”, expresó.

“Pedí al equipo de Icare que me fueran a buscar, por eso no me pude sacar la foto final con los candidatos, para que me pudiesen sacar de ahí. Ya después pudo (la rodilla) volver a su lugar. Agradezco igual la preocupación de los candidatos”, agregó.

En este sentido, la periodista sostuvo que ha hecho terapia por mucho tiempo, aunque la había dejado durante la pandemia.

“Hay un ejercicio muy específico que en pandemia dejé de lado, y ahí se me volvió a debilitar. Me he estado recuperando y he andado bastante bien, lo que pasa es que con movimientos muy bruscos se me desacopla. Terapia de shock, porque tuve que salir corriendo, para variar, pensé que había pasado desapercibido ja ja”, contó.