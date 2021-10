En conversación con Julio César Rodríguez, la cantante Katherine Orellana habló de varios aspectos de su vida, tanto personal como laboral. En este contexto, la exintegrante de Rojo se refirió a la relación con su hijo de ocho años.

En la instancia Orellana explicó que la tuición del menor de edad está en manos de su madre, aunque ella puede verlo a diario.

En sus declaraciones, tomadas por Página 7, la artista sostuvo que ha sido un proceso extenso, en el cual ha llegado acuerdos con su progenitora, abuela del pequeño, para poder verlo.

“Hasta el momento mi madre es la cuidadora oficial. Mi relación con ella es buena, pero siempre va a estar asustada y al tanto de que su nieto esté en buenas manos“, explicó.

“Ella ve que tengo un trabajo estable, ya no vivo de esto -refiriéndose a la televisión-, sino que tengo algo que es real”, expuso.

Asimismo, Kathy indicó que iniciará un nuevo proceso judicial para poder recuperar la tuición del menor de edad.

“Eso es desgastador para él, no para mí porque yo estoy grande”, aseguró.

“Es cuático. Yo me siento impotente porque en estos 8 años yo no he podido ser mamá al 100%. Ahora que quiero hacerlo con todo, hay trabas, como en todas las familias”, concluyó.