Este 4 de septiembre se cumplen siete años de la muerte de Gustavo Cerati, ícono de la música argentina y uno de los máximos referentes del rock sudamericano.

El deceso del cantante se produjo en Bueno Aires, luego de estar un largo tiempo internado en coma debido a un accidente cerebrovascular isquémico que sufrió en Caracas.

Como cada año, una de las personas que lo recordó de manera pública fue su propio hijo, Benito Cerati, quien en redes sociales publicó un emotivo mensaje.

“Hoy no es un día triste, es un día de orgullo, de alegría y celebración. Así lo siento yo. Que me haya tocado semejante padre y que me haya influenciado tanto y que haya sido tan importante para mí es algo que no miro con solemnidad, sino con agradecimiento. Siempre te encuentro”, sostuvo Benito.

Hay que señalar que Benito nació en Chile un 26 de noviembre de 1993, siendo además hijo de la modelo nacional Cecilia Amenabar.

Producto de aquello el joven, que además se dedica a la música en Argentina, también tiene la nacionalidad chilena.

Junto con lo anterior, el joven también es activista LGBT y ha expresado comentarios a favor del aborto libre, el cual fue aprobado en ese país.