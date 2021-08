La comunicadora Patricia Maldonado (70) arremetió este lunes contra la actriz y convencional constituyente Malucha Pinto (65), luego que ésta realizara comentarios negativos contra el extinto programa Sábado Gigante y dijera que la Teletón no es un espacio que se deba seguir propiciando.

“Sábado Gigante tuvo un sesgo machista, súper patriarcal, con lo que tengo miles de críticas y reparos al respecto, en el trato a las mujeres. Ahora, también, pertenece a un tiempo y a un mundo completamente distinto a este, con todo ese humor denostador del otro, del más débil, del homosexual y, bueno, Don Francisco era parte de eso, evidentemente”, dijo Pinto en el programa en línea Estallido Cultural.

En el programa Las indomables, en que comparte espacio con la actriz Catalina Pulido, la expanelista del matinal Mucho Gusto (Mega) emplazó a que “las cosas no se hablan 40 años después, señora. Es fácil decir ‘ah, sí po, en esos años"”

“Hay que defenderse en el momento y delatar en el momento. De qué sirve ahora que usted abra la boca. De qué sirve. Eso se llama ser desleal con un medio de trabajo”, añadió, advirtiendo que “usted (Pinto) fue conocida por Sábado Gigante. Usted era una desconocida total”.

Sábado Gigante, creado por Don Francisco en 1962, se convirtió en el programa de variedad de más larga duración en la historia de la televisión según consigna el Guinness World Records.

Teletón

En el mismo espacio, la constituyente apuntó a que “la Teletón cumplió un rol, sin lugar a dudas, yo creo que varios roles. Uno, fue visibilizar la discapacidad de la manera como lo hizo, en un principio muy denigrante. Siempre tuve muchos reparos con eso, desde la lástima”.

“El país va cambiando y hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir propiciando, realmente”, añadió luego.

Sus palabras también fueron comentadas por Maldonado, quien en su programa manifestó que “se ha rehabilitado mucha gente y usted conoce mucho eso de cerca. Se siguen rehabilitando y seguramente se van a rehabilitar cientos de niños más. Y cientos de personas porque no solamente atienden niños”.

La crítica se sumó a la de la expanelista de televisión y psicóloga Marcela Vacarezza, quien a través de Twitter acusó que es “fácil decirlo”.

“Miles se beneficiaron con ella (la Teletón) y lo siguen haciendo. Ojalá nunca tenga que recurrir a ella. El “estado” la tendría en condiciones catastróficas. Las cosas como son”, añadió.

Más tarde, no obstante, fue emplazada por un internauta quien recordó la historia de Pinto: su hijo Tomás fue diagnosticado con una parálisis cerebral.

Que fácil decirlo. Miles se beneficiaron con ella y lo siguen haciendo. Ojalá nunca tenga que recurrir a ella. El “estado” la tendría en condiciones catastróficas. Las cosas como son. https://t.co/HtG2S4S4RI — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 9, 2021

“No lo sabía porque no sigo la vida de toda la gente y no tengo por qué hacerlo. Una pena tremenda. Pero sus declaraciones son esas y no me parecen”, remató.