El actor Jorge Zabaleta “defendió” el derecho de los actores a ser “desagradables”, en una distendida conversación con Pancho Saavedra y Mariana Loyola, en el programa online que comparten en Instagram.

En la ocasión, Zabaleta y Loyola recordaron la química que nació entre ellos mientras grabaron la teleserie Machos, amistad que se dio instantánea y que continuó con el tiempo.

“Fue automático”, recordó la actriz. “Es que nos dan como ataques de risa además. Nos reímos mucho”, confesó, declaraciones que fueron recogidas por Glamorama.

Zabaleta, por su parte, comparó el surgimiento de su relación, con “gente que se mira y se lleva mal altiro, que eso también ocurre”.

Saavedra, en tanto, se puso de ejemplo y aseguró que le ha pasado eso con algunos animadores, aunque no dio nombres.

“Nosotros trabajamos con nuestras emociones”

“Yo creo que (los animadores) son más celosos, envidiosos, no sé. Son más lateros”, aseguró Zabaleta, lo que fue replicado por el conductor de Lugares que hablan.

“¿Y los actores? Verdad que los actores son tan simplecitos poh hueón (sic)”, se defendió.

De hecho, hace algún tiempo la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez comenzó a revelar los nombres de ciertos rostros que habían sido muy desagradables a la hora ser entrevistados.

Eso dio pie a una tendencia en redes sociales, donde el público contaba sus experiencias con famosos.

“Mira Pancho… (ríe) Nosotros trabajamos con nuestras emociones, ¿cachai?”, dijo Loyola.

“Nosotros tenemos todo el derecho a ser unos hueones desagradables”, agregó Zabaleta en tono de broma.

La actriz, en tanto, no estuvo de acuerdo con esa última afirmación. “No. Nadie tiene derecho a ser desagradable, sobre todo cuando trabajas en equipo”, dijo.

Frente a ello, Zabaleta dijo: “Trabajamos con las emociones, con miles de cosas. Y después nos vamos con las emociones para la casa”.

“No, ¡qué lata! No”, agregó Loyola. “Me cargan esos actores, me carga, me carga esa onda. No. Eso es latero. ‘Estoy súper afectado’”, dijo.