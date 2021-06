Verónica Bianchi, Gala Caldirola, Juan Pablo Bastidas y el cantante Rigeo fueron los invitados al nuevo capítulo de La Divina Comida, en el cual llevaron a cabo diversas dinámicas y contaron sus anécdotas.

En este sentido, el hermano de Daniela Aránguiz protagonizará uno de los momentos emotivos del programa, al hablar de su hija Renata, una pequeña que tiene síndrome de Angelman, un trastorno que genera retraso del desarrollo, problemas del habla y motrices.

“La Renata es un tema bien profundo, nació un 22 de mayo lloviendo, se caía el cielo. Pasó un tiempo y de repente como a los 10 meses cachamos que no se cambiaba los juguetes de mano y que algo no andaba bien”, inició el artista.

“La mamá de ella le hizo un examen y quedé como hueón, porque yo leí el examen y dije ‘buta menos mal no es síndrome de Down’, porque a mí me daba mucho susto esa enfermedad. Hoy en día me hubiese encantado que fuese Down”, agregó.

“Es gravísimo. La Renata es hipotónica, tiene epilepsia, tiene 13 años y no puede decir papá, mamá, nada. Mi hija gatea y ocupa pañales, hay que estar con ella 100%“, contó llorando.

Apoyo de la Teletón

En este sentido, el exintegrante de Mekano aprovechó de agradecer el apoyo que ha tenido del Instituo Teletón durante todo este tiempo, en la rehabilitación que lleva a cabo su hija.

“Fue duro estar detrás de la Teletón como cantante y después estar con mi hija en los pasillos (…) A mi hija yo la amo, su mamá la ama, pero duele mucho, la rehabilitación es muy dura”, indicó.

Por último, también evidenció una crítica apuntando a los famosos que sólo están cuando se lleva a cabo el show de televisión de la Teletón, generalmente a fin de año.

“Quizás me voy a quemar… me da lo mismo quemarme con rostros de la televisión, pero qué sacai’ con estar una vez al año, llorar una vez al año, abrazar a un niño una vez al año, si después no estás, no hay compromiso“, expuso.

“Ellos saben que es verdad, por estar al lado de Don Francisco y estar al lado del cómputo”, añadió.