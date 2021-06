Una semana bastante compleja ha tenido el actor chileno Luis Gnecco, quien fue denunciado por un presunto caso de violencia intrafamiliar contra su exesposa, quien decidió sacar la voz debido a todo lo que ha ocurrido.

A través de su cuenta de Twitter Inés Carbacho, quien denunció al artista por un hecho ocurrido la semana antepasada en su domicilio en Ñuñoa, lanzó una reflexión en torno a todo lo que ha sucedido.

“Cuando eres adulto debes ser consciente de tus actos y de las consecuencias que estos traen. A veces esas consecuencias son grandes, difíciles y dolorosas. Sin embargo, y pese a esto, es importante no olvidar que esas consecuencias provienen de un actuar”, escribió.

Cuando eres adultx debes ser consciente de tus actos y de las consecuencias que estos traen. A veces esas consecuencias son grandes, difíciles y dolorosas. Sin embargo, y pese a esto, es importante no olvidar que esas consecuencias provienen de un actuar. — Ines Carbacho García (@inescarbacho) June 10, 2021

El pasado miércoles, Gnecco publicó un comunicado en sus redes sociales, en el cual exponía que una de sus hijas había sido objeto de amenazas.

Asimismo, también evidenció su molestia debido a comentarios que había recibido él mismo a través de redes sociales.

“Los hechos que han salido a la luz pública, y en los que me he visto involucrado, han significado destrucción de mi imagen y mi sustento económico sin mediar juicio, pruebas ni el debido proceso, por causa del escrutinio de quienes no son jueces ni tienen los antecedentes completos de lo ocurrido, produciendo un efecto a todos luces irreversible en mi carrera”, expuso.

Hay que señalar que Gnecco dejó de ser jurado del programa Got Talent Chile y también fue despedido como rostro de la marca Danone.