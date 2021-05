Cristian Arriagada, médico y viudo de la periodista Javiera Suárez, se encuentra en pleno lanzamiento de su libro Historia de un milagro: Cartas a Pedro, el cual escribió tiempo después del deceso de la comunicadora y dedicó a su hijo Pedrito.

En medio de este proceso, el cirujano plástico dio una entrevista a la Revista Ya, en la cual relató cómo ha sido el tiempo de duelo tras la muerte de Javiera, que ocurrió un 12 de junio de 2019.

“Al principio me costaba lidiar con el tema. Tener una pena y un dolor terrible, pero sentir al mismo tiempo que está descansando”, expuso.

Debido a esto, Arriagada sostuvo que comenzó a leer libros que abordaban temas como los duelos tras la muerte de un ser querido y el proceso de aceptación, lo que le ayudó en estos casi dos años.

“Me puse a leer y me topé con estos libros que abordan el tema y es rico sentir que es normal y que tiene que ver con aceptar que la persona que uno ama está descansando, y eso es más importante que el dolor que yo pueda sentir por no tenerla. Desprenderse y dejar ir entrega este alivio, no por uno, por ella también”, indicó.

“En este ejercicio de escribir, también, pienso harto en qué haría la Javiera. Intento llenar ese espacio que en verdad no puedo llenar completamente, pero pienso qué habrá hecho una mamá, algo más creativo, más cariñoso. Estoy súper agradecido de la oportunidad de tener este espacio en cuarentena con Pedro”. agregó.

Por último, el profesional sostuvo que no tiene pensado comenzar otra relación amorosa, al menos en el corto plazo, aunque se abre a la posibilidad de formar una familia más adelante.

“Muchos preguntan ‘¿Cuándo otra relación? Estás joven’, pero el vacío no se llena con otra relación… me encantaría hacer familia. Lo que tuvimos la suerte de tener y generar, esa familia potente y vivir todos juntos. Nuestro sueño con la Javiera era tener hijos, perros, una casa y todavía lo quiero. No sé si quiero más hijos, pero sin duda, quiero ese núcleo, entregarle a Pedro vida en familia”, concluyó.

Hay que señalar que Javiera Suárez falleció luego de encarar una lucha de varios años contra un cáncer de melanoma, el cual le fue detectado cuando estaba embarazada.