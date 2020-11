Un complejo momento vivió la exbailarina de Rojo Maura Rivera, quien sufrió un duro accidente mientras andaba en bicicleta con su hijo Mark. Por fortuna, la situación no pasó a mayores.

La artista utilizó su cuenta de Instagram para contar esta anécdota, con el objetivo de instar a las personas a utilizar casco mientras se transportan en este medio e transporte, que ha aumentado su popularidad en los últimos años.

“Hola a todos ¿Cómo están? Mientras me tomo mi café, voy a conversar un ratito con ustedes y les voy a contar mi triste historia de ayer”, inició.

“venía llegando a mi casa, o sea llegando, 10 pasos y se me ocurre sacar el control y frenar con esta mano (izquierda) por inercia, no tengo idea por qué ¿Qué pasó? Me fui para adelante. Me saqué la cresta ¡La cresta! Quedé tirada en el piso mucho rato. Caí con las manos, con la pierna y lo peor de todo es que la cabeza me rebotó en el suelo”, continuó.

Tras eso vino la reflexión de Maura, quien sostuvo que el uso del casco debe ser obligatorio para todos quienes ocupan su bicicleta, sea en espacios urbanos o dentro de la naturaleza.

“Si yo no hubiese ido con casco, les juro que hubiese sido peor la caída porque llegué a ver estrellitas, me quedé un rato tirada en el suelo. Pero el casco me protegió de una manera increíble”, expuso.

“Si salen a andar, sea donde sea, a la velocidad que sea, sea a la vuelta de la casa, por favor usen el casco porque les juro que fue tan fuerte la caída, pero el casco es heavy”, concluyó.

Hay que señalar que, hace unas semanas, la periodista Verónica Bianchi vivió una situación similar andando en bicicleta, en la cual su casco la salvó de sufrir heridas de gravedad.