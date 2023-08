El cantante australiano de origen coreano, Felix Lee (Stray Kids), ha sido presentado por la prestigiosa casa de moda francesa, Louis Vuitton, como su nuevo embajador global.

Felix es rapero y bailarín del famoso grupo de K-pop, Stray Kids, formado en 2018 por la agencia JYP Entertainment, una de las más grandes en Corea del Sur.

La noticia fue anunciada por la gigante del lujo en sus redes sociales, junto a fotografías de una sesión realizada en conjunto con la revista Elle Korea.

“Felix para Louis Vuitton. La maison se alegra en darle la bienvenida al integrante de Stray Kids como embajador de la casa”, indicaron.

Asimismo, aplaudieron su talento, expresando que el cantante es “venerado internacionalmente por su estelar presencia escénica” y que cuenta con una “energía creativa única”.

The U.S. billboard-topping South Korean group member is a multi-talented artist, internationally revered for his stellar stage presence.#Felix #StrayKids #LouisVuitton

